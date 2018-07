Torino, Iago Falque convince Mazzarri

Andrea Belotti sugli scudi nella prima amichevole del Torino nel ritiro di Bormio. La formazione locale della Bormiese è stata battuta per 14-0: il Gallo ha segnato cinque reti, tutte nel primo tempo. Nella prima parte di gara sono andati a segno anche Iago Falque, autore di una doppietta, Lukic e Berenguer, mentre nella ripresa hanno trovato il gol Acquah (due gol) e i giovani Butic (altra doppietta) e Ferigra.

Il Toro è sceso in campo con un 3-5-1-1 che al momento rappresenta la formazione titolare: Izzo, Nkoulou e Moretti in difesa, De Silvestri e Berenguer sulle fasce, Lukic in regia con Baselli e Rincon interni, Iago Falque alle spalle di Belotti.

Il tecnico Walter Mazzarri ha commentato con soddisfazione la sgambatura e in particolare le risposte date dallo spagnolo: “Abbiamo lavorato duro in settimana, ma oggi nessuno ha mollato e questo mi soddisfa. Belotti è molto carico e Iago sta già imparando i movimenti da compiere nel 3-5-2”.

SPORTAL.IT | 14-07-2018 19:50