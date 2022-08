Torino: in arrivo Schurrs dall'Ajax

17-08-2022 09:51

Dopo oltre un mese e mezzo di stasi, il Torino entra nella settimana chiave della sua essione estiva di calciomercato. E’ ormai pressochè definitivo l’accordo tra i granata e l’Ajax per l’arrivo di Peer Schurrs sotto la mole, con l’olandese che potrebbe sbarcare in Italia già oggi per le visite mediche di rito. Vale come un acquisto anche il rientro di Lukic. Secondo quanto riporta Tuttosport, il capitano serbo avrebbe chiesto scusa ai compagni di squadra dopo lo sfogo della prima partita di campionato con Juric che lo aveva estromesso dalle convocazioni. Ora è stato reintegrato e potrà riassumere la guida delle operazioni di centrocampo.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE