Torino: in arrivo un pallino di Nicola

Sembra davvero vicino lo sbarco in granata di Lukas Lerager, centrocampista danese in forza al Genoa. Un’indicazione importante che fa pensare alla chiusura della trattativa in tempi relativaemnte brevi è la sua non convocazione di ieri da parte di Ballardini in occasione di Genoa-Cagliari.

Lerager è un mediano, capace di fare sia la fase di possesso che di non possesso. Un centrocampista ben piazzato fisicamente, alto 188 centimetri e pericoloso negli inserimenti. Lukas Lerager è un piede destro naturale e negli anni ha saputo ritagliarsi il suo spazio con la maglia del Genoa diventando un centrocampista esperto ed affidabile.

La dirigenza granata vuole accontentare il tecnico Nicola che ha già avuto il centrocampista nelle sue fila esattamente l’anno scorso. Un giocatore di cui il mister granata si fida ciecamente e che ha avuto un ruolo importante e decisivo nella salvezza del Genoa durante lo scorso campionato.

Il danese è davvero uno dei pallini dell’allenatore e al momento avrebbe superato Gedson Fernandes del Benfica nella corsa per il posto in mediana. Resta da definire la formula: i granata preferirebbero il prestito secco, il club rossoblù vorrebbe aggiungere un obbligo di riscatto intorno ai 5 milioni di euro.

OMNISPORT | 25-01-2021 10:55