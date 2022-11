Torino, Juric: "Col Bologna possiamo capire tante cose"

05-11-2022 14:16

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna valida per la 13° giornata di Serie A Tim.

Due vittorie consecutive per il Torino di Juric: i granata non infilano tre successi di fila nello stesso campionato di Serie A addirittura da marzo 2019, con Walter Mazzarri in panchina (gare vinte contro Atalanta, Chievo e Frosinone).

Queste le parole di Juric:

“É questa la gara vera, dove serve dimostrare parecchie cose. Non sappiamo come sarà il risultato, però è necessaria la prestazione. Sono certo di vedere Pellegri, oltre a tutti gli altri, per vedere se saremo come nell’ultima partita. È un grande esame: contro il Milan te lo aspetti, è questa gara che può regalarci enormi risposte. Andiamo tranquilli e sereni, non siamo programmati per uscire dalla zona grigia. Serve sfruttare le situazioni positive e non abbatterci in quelle negative: dobbiamo migliorare i singoli e il prodotto completo, ma pensando una gara alla volta”.