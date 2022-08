Torino, Juric: "Dobbiamo aumentare la qualità in attacco"

20-08-2022 21:40

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha commentato il pareggio interno con la Lazio: “Fino al 60′ abbiamo fatto una buonissima gara, poi abbiamo dato coraggio alla Lazio. Potevamo fare meglio negli ultimi 30 minuti, stiamo crescendo ma stiamo migliorando in condizione. Sono abbastanza soddisfatto.Loro hanno avuto qualche palla gol, è stato bravo Milinkovic-Savic”.

Le note dolenti in attacco: “In attacco dobbiamo avere più giocatori che possono cambiare la partita. Per essere più forti lì dobbiamo aumentare la qualità perché abbiamo fatto troppo poco per fare gol”.