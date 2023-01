Torino, Juric: "Non sono deluso"

04-01-2023 17:48

Ivan Juric si tiene il pareggio del suo Torino con il Verona: “Mi aspettavo una partita così, sapevo che sarebbe stata difficile. Abbiamo fatto il primo tempo giusto, non siamo riusciti a fare alcune giocate anche per il valore degli avversari. Preso gol su corner, poi pareggiato e non abbiamo concretizzato. Ma non sono deluso”.

Sulla possibile risalita degli scaligeri: “Il Verona ha fatto ottime prestazioni, ma ha sbagliato qualche dettaglio. Ora stanno sistemando le cose e possono fare molto bene nel ritorno”.