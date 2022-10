Torino, Juric: "Poco attenti, ma abbiamo fatto meglio del Napoli"

01-10-2022 18:04

Il Torino ha perso per la terza volta di fila in campionato, battuto per 3-1 dal Napoli al Maradona. Il tecnico granata Ivan Juric ha commentato così a Dazn: “C’è stata poca attenzione e quando la si abbassa poi si soffre. Il Napoli è forte e ha saputo approfittarne – così il croato -. A livello di possesso palla abbiamo fatto meglio di loro, non mi sembrava stessimo in difficoltà, ma abbiamo avuto poca attenzione dei particolari“.

Dopo le sconfitte precedenti Juric ha parlato così: “Oggi è stata diversa rispetto a Inter e Atalanta. Con la prima meritavamo di vincere, oggi ci hanno condizionato le nazionali e le caratteristiche dei giocatori che in certe situazioni ci penalizzano”.