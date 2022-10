Torino, Juric: "Siamo in una situazione grigia"

08-10-2022 15:59

Il Torino è fermo da tre partite a quota 10 in classifica. Tre sconfitte consecutive per la formazione granata, vogliosa di riscattarsi presto come ammesso anche da Ivan Juric: “Al momento siamo in una situazione grigia – ha detto lo stesso tecnico croato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Empoli -, devo essere bravo a trasformare la squadra in un gruppo vincente”.

“Dobbiamo cercare di prendere una strada positiva, questo è il momento più bello per un allenatore e mi piacerebbe davvero riuscirci”. Intanto, per Juric ci sono delle buone notizie dal reparto infermeria: “Tornano a disposizione Vojvoda, Ricci e Pellegri, ora deciderò se e quanto farli giocare”.