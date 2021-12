Torino, Juric vuole il riscatto

18-12-2021 12:37

Il tecnico del Torino Ivan Juric alla vigilia del match contro il Verona ha chiesto il riscatto ai suoi dopo il ko in Coppa Italia: “Non siamo riusciti a fare risultato, c’è un po’ di dispiacere ma andiamo avanti. Le idee le ho chiare da agosto, ma non si fanno sentenze: il calcio cambia velocemente, non si fanno sentenze per una prestazione. Dobbiamo avere un’altra intensità, l’altra sera non l’abbiamo messa”.

Sul Verona: “E’ stato il periodo più bello della mia vita, abbiamo fatto grandi cose. Ringrazierò per sempre tutto l’ambiente, è stato magnifico”.

