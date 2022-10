Torino – Juventus, le probabili formazioni

14-10-2022 09:17

Dopo una settimana turbolenta in casa juventina, e dopo una settimana di lavoro a pieno regime, con l’organico tornato al complete, in casa granata, è tempo di tuffarsi nella stracittadina di Torino che prenderà il via sabato 15 ottobre con fischio d’inizio alle ore 18.

Da un lato il tecnico Juric, che torna in panchina dopo la squalifica, ha l’imbarazzo della scelta e e potrebbe affidarsi al 3-4-2-1 con Radonjic e Vlasic a sostegno di Sanabria.

Sul fronte bianconero, invece, lo schieramento potrebbe essere un ritorno al 3-5-2 con Kean dal primo minuto accanto di Vlahovic.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic; Buongiorno, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean. All. Allegri.