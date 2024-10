Torino, le parole di Vagnati scatenano la rivolta dei tifosi: cosa ha detto il ds granata

Torna ad essere infuocato il clima in casa granata dopo le parole del direttore tecnico sul possibile calciomercato e la sconfitta contro l'Inter

“Non ci prenda in giro Vagnati, faccia una squadra competitiva”. Già a fine agosto c’era stata una dura contestazione del tifo granata nei confronti della società. Il tema calciomercato continua a scaldare l’animo dei tifosi del Torino che, dopo aver perso Buongiorno e Bellanova in difesa, temono di perdere anche quei pezzi da novanta che finora stanno tenendo la squadra di Vanoli su in classifica, nonostante la sconfitta all’ultimo sangue contro l’Inter per 3-2 al Meazza. Una preoccupazione che nasce dalle parole dette ieri dal ds Vagnati.

Vagnati su Adams: “Ha le qualità per grandi club”

Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida tra Inter e Torino. Intervistato da DAZN, Vagnati ha parlato della preparazione della squadra e di Tyler Chè Adams, centrocampista arrivato durante il mercato estivo: “Adams ha giocato tanta Premier League, non solo in seconda divisione, ed è un giocatore straordinario. Abbiamo lavorato molto per portarlo qui a Torino, perché sono convinto che abbia le qualità per giocare anche in grandi club, sia in Italia che all’estero”.

Vagnati, Adams al Torino è solo di passaggio

Sempre a proposito di Tyler Adams, Vagnati ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport, spiegando come abbia seguito il giocatore già dai tempi della Premier League e di aver provato a ingaggiarlo nel mercato invernale precedente: “Lo seguivo in Premier, avevo già provato a prenderlo a gennaio, ma ci hanno chiesto una cifra molto alta. Abbiamo lavorato per convincerlo che un passaggio in Italia sarebbe stato un ottimo step per poi tornare in Premier o andare in club ancora più importanti. Ha grandi qualità”.

Torino, Samuele Ricci e l’interesse del Manchester City

Oltre ad Adams, Vagnati ha parlato del giovane centrocampista Samuele Ricci, che sta impressionando sia nel Torino di Vanoli che nella Nazionale italiana sotto la guida di Luciano Spalletti. Secondo alcuni rumors, Ricci sarebbe finito nel mirino del Manchester City di Pep Guardiola.

Vagnati ha commentato così l’interesse degli inglesi: “Non voglio parlare di Manchester o meno. Fa piacere ricordare l’acquisto di Ricci, era molto giovane e abbiamo fatto un’operazione importante. Il presidente ci ha creduto, così come tutti noi, e abbiamo speso una cifra significativa. Il ragazzo ha lavorato tanto ed è cresciuto moltissimo. Penso che possa giocare con qualsiasi allenatore e in qualsiasi campionato”.

I tifosi granata bocciano Vagnati come direttore del Torino

Sono una furia i tifosi del Torino: “Penso che la cosa che soffrono di più i torinesi sia il post Europa League. Il Torino aveva tutto per fare un percorso stile Atalanta, ma è diventata una Udinese. Ora c’è Vanoli che dà gioco e coraggio, ma il livello resta sempre lì”. E ancora: “Ma poi sostanzialmente ha ragione. Soltanto che è dura guardare in faccia alla realtà e ci piace sguazzare nell’ ipocrisia. E non parlo del tifoso del Torino, ma di tutto il populismo italiano. Sia nello sport e sia nelle cose essenziali della vita. L’Italia è un paese in declino”.

C’è chi scrive: “Cairo di andare in Europa e di far bene non gli interessa nulla, ha preso il Toro per farsi conoscere 19 anni fa. Oggi ha capito il giochetto, compra a zero rivende al triplo i giocatori, ne guadagna 60 k ne reinveste 10…” E ancora: “Ha detto la verità. Finchè ci sarà un presidente che non tira fuori un euro…”

C’è poi chi pretende le dimissioni: “Deve sparire immediatamente, dimissioni o calci in c..o”. E ancora: “In qualsiasi altra società verrebbe licenziato in tronco…al Toro sicuramente gli verrà rinnovato il contratto con annesso anche un aumento di stipendio!!!”

Non si placa l’ira sul web: “Io non lo so cosa gli sia passato per la testa. Un presidente normale lo avrebbe già licenziato. Purtroppo il nostro la pensa come Vagnati”. E infine: “Grave che parli così del Toro ovviamente. E vogliamo parlare del fatto che a gennaio sia passato da Adams ad Okereke in prestito?”

