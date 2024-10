Inter-Torino, il rosso a Maripan per il fallo su Thuram: cosa dice il regolamento. E sui social scoppia la polemica

Dopo 20 minuti cambia la gara tra i nerazzurri e i granata con la squadra di Vanoli che rimane in 10 uomini per un’espulsione decisa anche grazie all’aiuto del VAR: sui social la polemica dei tifosi della Juve

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Ancora una decisione arbitrale che fa discutere. Nel corso del match tra Inter e Torino, la formazione granata rimane in 10 uomini a causa dell’espulsione di Maripan autore di un brutto intervento ai danni di Thuram. L’arbitro Marcenaro prima estrae il cartellino giallo, poi dopo aver rivisto l’episodio al monitor decide per il rosso diretto. E sui social cominciano le polemiche per la mancata uniformità di giudizio della classe arbitrale.

Maripan, il cartellino rosso arriva grazie al Var

Dopo circa 18 minuti la partita cambia completamente volto: entrare molto decisa di Maripan nei confronti di Marcus Thuram. L’arbitro Marcenaro sembra non avere dubbi nel giudicare l’intervento che avviene molto lontano dalla porta di Milinkovic ed estrae il cartellino giallo. Ma arriva immediato il richiamo al Var con il fischietto che dopo aver riguardato il video per qualche secondo decide di eliminare l’ammonizione e opta invece per l’espulsione diretta per il giocatore granata.

Marelli spiega la decisione di Marcenaro

A spiegare il motivo della scelta di Marcenaro ci pensa l’esperto arbitrale di Dazn, Luca Marelli, che sin dalle prime immagini esprime il suo giudizio su quanto successo in campo: “Episodio molto al limite, Maripan rischia il cartellino rosso. Il contatto con Thuram è sopra la caviglia, è vero che il tallone è a terra ma si tratta di un intervento molto rischioso. Adesso vediamo se ci sarà l’intervento del Var, considerando la pericolosità il cartellino rosso ci sta tutto. I parametri per queste decisioni sono il punto di contatto, i tacchetti esposti e la velocità e credo che in questo caso ci siano tutti questi elementi”.

Le polemiche sui social

La decisione dell’arbitro Marcenaro che finisce per spianare la strada alla squadra di Inzaghi ovviamente scatena anche le opinioni dei tifosi delle rivali, a cominciare da quelli del Napoli che lamentano una mancata decisione analoga per un fallo su Anguissa nel match contro il Como: “Cosa cambia tra i due interventi? Il colore della maglia”, scrive un tifoso partenopeo. Ma arrivano anche le proteste dei tifosi della Juventus: “Contro di noi avrebbero detto “è brutto ma striscia” e forse davano il giallo all’avversario”, scrive Sky. E ancora: “Quindi è possibile espellere un giocatore avversario se fa un fallo da osso? Naturalmente solo se a subirlo non è uno della Juve – commenta Patrizia – allora c’è il regolamento volante e cangiante dedicato”.