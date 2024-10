Arbitri: per Inter-Torino Marcenaro, fermato Maresca ma ci sono tutti i più discussi, da Di Bello a La Penna

Tutte le designazioni della settima giornata di serie A: Marinelli per Juventus-Cagliari, Pairetto per Fiorentina-Milan, Feliciani per Napoli-Como

Non ci sono Massa e Doveri, due degli arbitri più affidabili, non c’è neanche Maresca – fermato anche dall’Aia dopo che l’Uefa l’ha escluso dal ruolo di IV uomo in Champions a seguito delle accuse che arrivano dal Kuwait, ma per le gare della settima giornata di serie A il designatore Rocchi dà fiducia ai fischietti più criticati nelle ultime giornate.

Maresca fermato dopo le accuse dal Kuwait

Va ai box Fabio Maresca, arbitro internazionale su cui pesa l’accusa lanciata dal Kuwait di aver minacciato di morte un giocatore, ed anche tutti i big sono fermi (Massa e Doveri) o relegati a gare di terza fascia (Guida per Venezia-Verona). Sorprendono le scelte del designatore Rocchi per le gare del prossimo weekend in serie A, a partire dalla scelta per il big-match Inter-Torino.

Inter-Torino a Marcenaro

Dopo aver ricevuto non poche critiche per Fiorentina-Lazio, quando concesse due rigori ai viola tra le proteste di Baroni, Marcenaro torna in A e viene scelto anche per il big-match di giornata ovvero la sfida dei campioni d’Italia dell’Inter al Torino in un Meazza peraltro scosso dalle vicende legate all’arresto dei capotifosi. Una decisione coraggiosa di Rocchi che anche in altre partite ha sorpreso.

Di Bello per Bologna-Parma

Per il delicato derby Bologna-Parma, ad esempio, stupisce la riproposizione di Di Bello che dopo l’anno-no si sta lentamente riprendendo ma che anche in questa stagione sta avendo un rendimento altalenante. Anche in Empoli-Juve aveva destato perplessità. Stesso discorso per La Penna, che l’anno scorso aveva fatto benissimo ma che in questa stagione più di una volta ha lasciato a desiderare. Il fischietto romano sarà impegnato in Monza-Roma.

Feliciani per Napoli-Como

Per la capolista Napoli, che venerdì affronta il Como, c’è Feliciani che già ha diretto altre big in stagione (Inter e Roma) mentre per Juventus-Cagliari c’è Marinelli. Dopo aver diretto bene il derby di Milano si rivede Mariani che arbitrerà in Udinese-Lecce. Non ha brillato finora Pairetto ma anche lui gode della fiducia di Rocchi che gli ha affidato l’altra partita più delicata della giornata, ovvero Fiorentina-Milan. Chiudono il quadro Chiffi per Atalanta-Genoa, Ayroldi per Lazio-Empoli