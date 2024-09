Genoa-Sampdoria, moviola: derby infuocato, undici cartellini, arbitro severo, cosa è successo

La prova dell’arbitro La Penna a Marassi per la gara di coppa Italia analizzata ai raggi X, il fischietto romano ne ha ammoniti 10 e ne ha espulso uno

E’ tornato ad arbitrare in A solo due anni fa Federico La Penna – la scelta per il derby di coppa Italia tra Genoa e Sampdoria – dopo il lungo stop perché, come molti ricorderanno, fu sospeso per i rimborsi alterati. Avvocato di professione, severo in campo, poco incline al dialogo, il fischietto romano è tornato ad alti livelli e anche se non è un internazionale è attualmente tra i più affidabili in Can ma come se l’è cavata ieri a Marassi?

I precedenti di La Penna con Genoa e Sampdoria

La Penna aveva già incrociato la strada della Sampdoria 7 volte (tutte in Serie A), e il bilancio è di 5 sconfitte, 1 pareggio e 1 vittoria. Mentre col Grifone è più equilibrato: 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Inoltre il direttore di gara della sezione di Roma 1 aveva già diretto un derby della Lanterna, era l’1 novembre 2020 Sampdoria-Genoa 1-1 (Janckto per i blucerchiati e Scamacca per i rossoblù). L’unica volta che la Sampdoria ha vinto col fischietto capitolino era l’1 ottobre 2018 Sampdoria-Spal 2-1.

L’arbitro ha ammonito 10 giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Bahri con Feliciani IV uomo, Paterna al Var e Marini all’Avar, l’arbitro ha ammonito 9 giocatori e ne ha espulso uno. Ammoniti: La Gumina, Ioannou, Badelj, Depaoli, Vitinha,Thorsby, Bani, Vieira, Benedetti, Meulensteen. Al 91′ espulso Romagnoli.

Genoa-Samp, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 30′ Ioannou lanciato in profondità viene fermato da Sabelli in un contrasto deciso. Il blucerchiato – al limite dell’area di rigore protesta ma l’arbitro La Penna lascia proseguire. Tutto regolare almeno secondo il direttore di gara. Il festival dei gialli inizia al 33′: ammonito La Gumina per proteste. Al 35′ giallo a Ioannou per un fallo su una ripartenza del Genoa. Al 36′ ammonito Badelj per fallo di mano. Al 41′ ammonito anche Depaoli per fallo su Badelj. Ammonito al 48′ Vitinha nel Genoa dopo aver ostacolato il portiere blucerchiato in uscita. Giallo per Bani al 56′ per aver ritardato una rimessa laterale in favore della Samp e poi per Vieira al 64′ per fallo su Thorsby. Al 71′ ammonito anche Benedetti. All’81’ giallo a Meulensteen per fallo su Miretti. Al 91′ espulso Romagnoli per fallo da ultimo uomo su Ankeye lanciato a rete. Sull’1-1 del 90′ si va ai rigori e la spunta la Sampdoria.