Torino, Ljajic rifiuta la Turchia

In casa Torino, il mercato non è ancora finito.

La dirigenza granata sta infatti cercando di vendere qualche giocatore nel reparto offensivo. Tra gli indiziati: Iago Falque, Adem Ljajic e Mbaye Niang.

L’attaccante spagnolo, dopo lo sfogo nel post partita contro la Roma, ha chiarito la propria posizione con la società ed è deciso a rimanere. Ljajic ha invece rifiutato una proposta dal Besiktas: il giocatore non sarebbe pienamente convinto della destinazione e preferirebbe essere ceduto in una squadra italiana. Operazione che, al momento, non è possibile attuare.

Rimane Niang. Il centravanti ex Milan è stato a lungo seguito dal Nizza durante l’estate ma ora, con la permanenza di Mario Balotelli nel club, il suo arrivo sembra ormai improbabile. Il mercato chiude ufficialmente il 31 agosto e il direttore sportivo Petrachi spera di poter piazzare il colpo in uscita prima di quel giorno.

SPORTAL.IT | 21-08-2018 20:35