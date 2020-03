Torino: Lyanco getta ombre sul suo futuro

Il Torino è alle prese con la questione difesa: Izzo, Nkoulou e ora Lyanco non sono sicuri di rimanere anche la prossima stagione.

Sul centrale Italiano è tornata forte la Roma e, per la giusta cifra, Cairo non si opporrebbe al suo trasferimento. Il classe 1990, invece, non è più considerato incedibile dalla società dopo gli screzi di inizio settembre.

Lyanco, invece, ha gettato ombre sul suo futuro attraverso Instagram: "Torneresti al Bologna?" ha risposto con un "Mai dire mai" che lascia aperta la possibilità di un ritorno in rossoblù.

