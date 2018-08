Torino, Mazzarri contento a metà

Il Torino di Walter Mazzarri è riuscito ad arrivare al pareggio nonostante il doppio svantaggio al termine del primo tempo contro l'Inter.

Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore granata Walter Mazzarri ha commentato così la partita: “Avevo chiesto ai miei calciatori di ripartire dal secondo tempo giocato contro la Roma, ma non lo abbiamo fatto. Nell’intervallo ci siamo guardati in faccia e siamo riusciti a riprendere la gara”.

“L’Inter ha pagato l’enorme sforzo fisico del primo tempo – ha concluso Mazzarri – con i nostri giocatori fantasiosi davanti dobbiamo essere in condizione, come hanno dimostrato squadre come la Germania e l’Argentina sono uscite male dal Mondiale perchè non erano all’altezza delle altre a livello fisico”.

