Torino: Miranchuk, Ricci e Vojvoda tentano il recupero per il Napoli

22-09-2022 15:58

Come tante squadre di serie A, il Torino si è ritrovato per riprendere gli allenamenti in vista della bella sfida contro il Napoli che avverrà dopo la pausa per consentire alle varie nazionali di giocare la gare di Nations League.

Proprio per questo motivo, i granata sono a ranghi ridotti ma dall’infermeria sembrano arrivare buone notizie per il tecnico Juric.

Miranchuk e Ricci, infatti sono i due giocatori che potrebbero recuperare per la sfida contro gli azzurri e sono quotidinamante monitorati sia dallo staff tecnico che quello medico. Anche Vojvoda potrebbe essere nella lista dei convocati anche se per lui, si sta usando qualche precauzione in più per cercare di evitare dannose ricadute.

Nel caso in cui l’albanese non dovesse recuperare al 100%, allora per il ruolo di laterale si candiderebbe per una maglia da titolare Yann Karamoh.