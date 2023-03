Torino-Napoli: Juric perde Miranchuk

Elongazione dell'adduttore per il giocatore che salta la partita contro la capolista. Da valutare i tempi di recupero

18-03-2023 11:54

Niente Napoli, domani, per Aleksey Miranchuk: il trequartista del Torino ha riportato infatti l’elongazione dell’adduttore della coscia sinistra, come evidenziato dagli esami strumentali a cui è stato sottoposto il giocatore granata. Come si legge nel comunicato emesso dal club, “la prognosi verrà valutata secondo l’evolversi clinico dell’infortunio”. Una perdita importante per Ivan Juric, proprio alla vigilia di una partita così difficile, contro l’undici di Luciano Spalletti che è avviato verso il terzo scudetto della sua storia. Il tecnico del Torino ha poco tempo per scegliere il sostituto, ma con tutta probabilità sarà Radonjic a giocare dall’inizio.