Torino: nuovo nome per la sostituzione di Bremer

16-06-2022 08:33

Nelle ultime settimane sono state moltissime le voci che hanno riguardato l’addio, più che probabile, di Bremer dal Torino.

Dalle voci alla chiusura delle trattative però, a quanto pare, la strada è ancora lunga. Il club granata infatti ha ricevuto tante richieste di informazioni sul forte difensore centrale, ma per adesso, nessun club ha piazzato la zampata giusta con l’offerta pronta a far dire di si al presidente Cairo.

In casa Torino sono certi che la giusta offerta prima o poi arriverà, ed è per questo che Vagnati ha già ben chiaro in mente, il profilo del giocatore che andrebbe a sostituire il brasiliano. Si tratta di Wout Faes, difensore del Reims sul quale però c’è già concorrenza di altri club.

