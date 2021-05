Torino-Parma, le formazioni ufficiali

Sfida salvezza delicatissima all’Olimpico Grande Torino tra i granata e i ducali. Assenze pesanti per Nicola: Mandragora e Verdi squalificati, ci sono Lukic e Baselli con Rincon in mediana. Vojvoda a destra preferito a Singo, Ansaldi a sinistra. Izzo, Nkoulou e Bremer in difesa davanti a Sirigu, Sanabria e Belotti in attacco. Panchina per Zaza.

4-3-3 per il Parma con il 2003 Dierckx al centro con Bruno Alves, che ha 22 anni più di lui. Laurini e Pezzella sulle corsie, con Sepe tra i pali. Fuori Kurtic a centrocampo, giocano Hernani, Brugman e Grassi. Kucka e Gervinho supportano Cornelius in attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI TORINO-PARMA:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Lukic, Baselli, Rincon, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Bruno Alves, Dierckx, Pezzella; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka, Cornelius, Gervinho.

