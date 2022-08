Torino: per il centrocampo occhi su Diawara

28-08-2022 11:58

Mentre si lavora sul fronte Praet con il Leiceseter, il Torino è in cerca di un altro innesto per completare la squadra a centrocampo. Secondo le idee di gioco menzionate da Ivan Juric a Davide Vagnati, sul taccuino del direttore sportivo granata vi sono due nomi: secondo Tuttosport, il primo è Amadou Diawara, in uscita dalla Roma poichè non rientra più nei piani tecnici di Mourinho, mentre Jean-Victor Makengo, al momento più defilato ma sempre una valida alternativa al romanista, in quanto rispecchia i valori di gioco di Juric: Makengo, infatti è una mezzala.

