Torino, possibile scambio Palacios-Lukic

18-12-2022 11:40

Il Torino punta forte su Palacios. Non è un mistero che il club granata abbia come obiettivo il centrocampista del Bayer Leverkusen. Resta da superare però lo scoglio dei 15 milioni di euro per il cartellino che potrebbero però essere recuperati, riporta l’edizione odierna di Tuttosport, dalla cessione di Sasa Lukic. Nel caso il calciatore dovesse però partire in estate la cifra potrebbe essere più bassa visti i 12 mesi che mancano alla scadenza del contratto.