Torino, Schuurs è sempre più vicino

Dopo l’ottima partenza in campionato a Monza, il Torino è al lavoro per completare la rosa a disposizione del tecnico Ivan Juric. I granata stanno cercando rinforzi per il reparto difensivo, orfano di Bremer, passato alla Juventus.

Secondo quanto riporta Sky, il Toro ha trovato l’accordo con l’Ajax per il centrale olandese Perr Schuurs, classe 1999, pronto ad arrivare in Italia nelle prossime ore. L’offerta di Cairo, pari a 9,5 milioni di euro più 3 di bonus e il 15% sull’eventuale e futura rivendita, ha convinto definitivamente i Lancieri.

