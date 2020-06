Torino, spesa in Belgio per le fasce

La salvezza è ancora da conquistare, ma mentre Belotti e compagni cercano di chiudere la pratica il prima possibile per archiviare una stagione deludente, la società è al lavoro per ringiovanire la rosa in vista della prossima annata.

Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, infatti, il ds dei granata Davide Vagnati sta guardando al campionato belga per trovare profili giovani e promettenti per le corsie esterne. La prima scelta è il kosovaro Mergim Vojvoda dello Standard Liegi, per il quale però la richiesta di partenza è elevata: 8 milioni di euro, contro i 6 comprensivi di bonus che il Toro sarebbe pronto ad investire.

La concorrenza di Fiorentina e Lazio rende però l’affare complicato. L’alternativa, meno costosa, porta sempre in Belgio e a Maxime Busi, 20 anni, dello Charleroi, il cui cartellino viene valutato circa 3,5 milioni di euro.



OMNISPORT | 29-06-2020 17:18