Torino-Spezia, Giampaolo amaro: "Siamo stati poco lucidi"

Un pareggio amaro per il Torino, che con un uomo in più per quasi tutta la partita non è riuscito a segnare allo Spezia.

Al termine del match, il tecnico granata Marco Giampaolo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa: “Siamo stati poco bravi nelle scelte di gioco e poco lucidi nelle giocate che abbiamo tentato provando ad andarci a prendere la superiorità numerica da qualche parte. Abbiamo prima provato a fare superiorità con i due centrali e poi con i cambi cercando di riempire l’area con due attaccanti. Probabilmente siamo stati poco lucidi e poco intuitivi in quelle che potevano essere le scelte di gioco negli ultimi trenta metri. Paura o mancanza di personalità? Paura la squadra non la può avere perché altrimenti non dovrebbe giocare, è vero anche che non possiamo sbagliare e ogni partita per noi è determinante e devi saperci convivere perché se no non giochi a calcio“.

OMNISPORT | 16-01-2021 21:13