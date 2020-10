Torino, torna in discussione il rinnovo di un big

Chiusa in sordina una sessione di calciomercato che si era aperta in modo convincente, il Torino di Marco Giampaolo è ancora fermo a quota zero punti dopo due giornate di campionato.

Il rinvio della partita contro il Genoa ha fatto andare alla sosta i granata con tanti punti interrogativi, che si estendono anche sul futuro prossimo per quanto riguarda i rinnovi dei giocatori più rappresentativi.

Se infatti il no all’assalto del Tottenham dimostra la volontà della società di puntare ancora sul capitano Andrea Belotti, è altrettanto vero che il Gallo andrà a scadenza nel 2022 e che il tempo per discutere del prolungamento inizia a scarseggiare.

Il pessimismo si fa strada anche per Nicolas Nkoulou: il difensore camerunese classe ’90 andrà in scadenza già nel 2021 e tra pochi mesi sarebbe libero di accordarsi con un altro club.

Dopo il flop della scorsa stagione con il passaggio alla Roma sfumato a fine mercato e la conseguente delusione del giocatore, sfociata in un rendimento deludente, in estate si era tornato a parlare di prolungamento.

L’ex Lione è pronto a chiedere un robusto aumento rispetto all’ingaggio attuale di 1,5 milioni e la negoziazione è attualmente congelata. Prima, Cairo vuole risposte dal campo.

08-10-2020