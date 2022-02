Torino-Venezia, Romero out: è in Argentina per la nascita del figlio

11-02-2022 23:51

In vista del match che vedrà il Venezia opposto al Torino nel posticipo serale di sabato sera, il tecnico Paolo Zanetti dovrà fare a meno di Sergio Romero a protezione della porta lagunare.

Nessun infortunio, nessuna squalifica, bensì un impedimento di natura familiare. Proprio così, perché l’ex portiere di Sampdoria e Manchester United è volato in Argentina in vista dell’ormai imminente nascita del figlio.

Un viaggio intercontinentale che complica non di poco la sua disponibilità per la sfida in programma nel weekend all’Olimpico Grande Torino.

Una defezione, confermata dalla lista dei convocati, che porterà alla titolarità di Luca Lezzerini che quest’anno ha già collezionato tre presenze in casacca arancioneroverde.

