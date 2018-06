L'avventura di Bruno Peres alla Roma è già ai titoli di coda. Come riporta Sky Sport, il brasiliano sarebbe vicino ad un clamoroso ritorno al Torino, club con cui ha giocato per due stagioni (sette reti in 68 gare).

Si parla di un accordo sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto sulla base di circa otto milioni di euro. Il 28enne esterno brasiliano era stato accostato anche all'Inter. In casa granata, ora c'è da capire il futuro di Belotti.

SPORTAL.IT | 06-06-2018 07:25