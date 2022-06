Torino, Warming ceduto in prestito al Darmstadt

15-06-2022 18:22

Dopo una stagione e solamente cinque partite giocate, di cui quattro in Serie A, e nessun gol segnato, il Torino ha ufficializzato la cessione in prestito al Darmstadt, squadra della seconda divisione tedesca, del 22enne attaccante danese Magnus Warming. Ecco il comunicato della società granata: “Il Torino Football Club comunica di aver ceduto allo Sportverein Darmstadt 1898, in prestito sino al 30 giugno 2023 con opzione per l’acquisizione a titolo definitivo in favore della società tedesca e contropzione per il Torino, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Magnus Warming”.

