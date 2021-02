Torna la Champions League: Messi sfida il suo futuro

Finalmente torna la prestigiosa musica della Champions League. Oggi il via agli ottavi di finale della massima rassegna europea con le sfide Lipsia-Liverpool e, soprattutto, Barcellona-PSG.

Grande attesa a Barcellona per una sfida con tanti spunti. I blaugrana ricordano, con piacere, la remuntada negli ottavi di Champions League, edizione 2016/17: 6-1 al Camp Nou dopo lo 0-4 patito a Parigi.

In quello spettacolare Barcellona giocavano, fianco a fianco, Leo Messi e Neymar che, tra qualche mese, potrebbero tornare a giocare insieme ma con la casacca del Paris Saint Germain.

Oggi Neymar non sarà del match (infortunato) ma dall’altra parte non mancherà la Pulce, chiamato ad una super partita per confermare di essere concentrato solo sul presente e senza pensieri al suo futuro.

Leo Messi è in scadenza di contratto con il club blaugrana e, al momento, il rinnovo pare più che improbabile. Da giorni, si parla di un suo possibile approdo a Parigi, proprio al PSG dell’amico Neymar.

Leonardo, uomo mercato del PSG, non ha nascosto l’interesse per l’argentino. Sarà l’occasione per riconfermare la voglia di vestirlo di biancorossoblu. Attenzione anche ai tifosi del Barcellona, adirati proprio con il PSG, reo di voler portargli via il loro monumento.

Insomma, la Champions League torna sotto i riflettori con una sfida che promette scintille. Leo Messi in maglia blaugrana contro quel PSG che pare pronto a tutto per batterlo e per farlo diventare la nuova stella di Parigi.

OMNISPORT | 16-02-2021 08:20