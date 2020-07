Torna l'incubo Coronavirus: positività in Serie A

A metà del proprio cammino dopo la ripartenza, la Serie A torna nel panico a causa di una nuova positività al Coronavirus .

Attraverso un comunicato, infatti, il Parma ha reso noto che un componente del gruppo squadra, ma non un calciatore, è risultato positivo al Covid-19 .

“Il Parma Calcio 1913 – si legge – comunica che l’ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro (non calciatore) del gruppo squadra. Il soggetto completamente asintomatico è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19 e hanno iniziato l’isolamento presso il Centro Sportivo ma potranno continuare regolarmente l’attività, costantemente monitorati secondo il protocollo vigente”.

La società emiliana ha quindi appreso la brutta notizia poche ore dopo essere ritornata da Roma , dove mercoledì sera i crociati sono incappati nella quarta sconfitta consecutiva, non senza polemiche arbitrali per la direzione di Michael Fabbri , contestato dal Parma per non aver concesso un calcio di rigore per un presunto fallo di mano in area di Gianluca Mancini.

Come da protocollo, la società ha subito effettuato i test anche a tutto il resto della squadra, che è però risultata negativa. Tutto il gruppo squadra è entrato in isolamento, ma l’attività sportiva e gli allenamenti proseguiranno regolarmente. Il gruppo uscirà dall’isolamento solo per le partite ufficiali.

La 32a giornata di campionato si svolgerà quindi regolarmente, compresi gli anticipi del sabato, ovvero Lazio-Sassuolo delle 17.15, Brescia-Roma delle 19.30 e la super-sfida d’alta quota tra Juventus e Atalanta delle 21.45. Il Parma sarà impegnato domenica alle 19.30 nel derby del “Tardini” contro il Bologna, sfida tradizionalmente molto sentita che metterà di fronte due squadre uscite sconfitte dal turno infrasettimanale.

OMNISPORT | 11-07-2020 15:00