Toronto FC, nel mirino anche Bernardeschi

06-07-2022 08:59

Come riportato da theparleh.com, i Toronto FC starebbero provando a portare anche Bernardeschi in Canada. L’ex bianconero potrebbe, quindi, raggiungere Insigne e Criscito nella franchigia canadese.

Dopo aver concluso la sua lunga avventura con la Juventus, Bernardeschi sembrava vicino a trovare un accordo con il Napoli ma, nelle ultime ore, la possibilità di andare a giocare in MLS ( troverebbe anche Chiellini come avversario ) starebbero aumentando in maniera importante. Il nazionale azzurro prenderà una decisione nel giro di poco tempo. La sensazione è che la sua esperienza in Italia sia ormai conclusa.

