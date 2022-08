Toronto: Insigne e Bernardeschi danno spettacolo

28-08-2022 11:38

Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi trascinano Toronto al successo esterno contro Charlotte per 2-0 con un gol ciascuno nella ventottesima partita della regular season MLS giocata dai canadesi, che possono ancora sperare nella qualificazione ai playoff, anche se la settima, i Portland Timbers, pur avendo solo 3 punti in più ha due partite in meno.

L’ex capitano del Napoli ha sbloccato il risultato con una sforbiciata al 49’ su assist di Bernardeschi, l’ex Juventus ha raddoppiato al 66’ su assist di Insigne. I due hanno contribuito a 9 delle ultime 10 reti segnate dalla squadra della città capoluogo dell’Ontario, e non dimentichiamo che con loro gioca anche un altro italiano fuggito dalla Serie A come Domenico Criscito.