Tortu: "Avevo capito di avere vinto ma non ci credevo"

Filippo Tortu è tornato a parlare del suo oro alle Olimpiadi in un’intervista al Tg2: “Fare il quarto frazionista è un’ansia che non auguro a nessuno, guardare gli altri correre e dover aspettare senza poter fare nulla. Quando Fausto mi ha passato il testimone ho iniziato a correre e non ho più pensato a nulla”.

“Solo a correre rilassato e prendere l’inglese. Quando ho tagliato il traguardo avevo capito di aver vinto, ma non riuscivo a crederci e per esultare ho aspettato la conferma”, ha detto raccontanto la staffetta 4×100 azzurra che ha portato la medaglia d’oro all’Italia.

OMNISPORT | 10-08-2021 07:18