Tortu, che emozione correre all'Olimpico

Terzo al traguardo, preceduto solo dal migliore sprinter in circolazione, l’americano Baker, e dal francese Vicaut. Serata da ricordare per Filippo Tortu allo stadio Olimpico in occasione della 38/a edizione del meeting di atletica leggera ‘Golden Gala – Pietro Mennea’, quarta tappa della Diamond League. “Una gara del genere fa un certo effetto.

Gli altri sono partiti fortissimo e io non ho corso nemmeno benissimo tanto che stavo anche per cadere per raggiungerli, ma sono soddisfatto” spiega a fine gara il giovane sprinter osannato dal pubblico prima del via: “Sentire quel boato quando hanno letto il mio nome è stata la cosa più bella del correre stasera a Roma. Non mi aspettavo tutto questo, ci speravo e sta succedendo.

Oggi per l’atletica italiana è stata una grande giornata, sia io sia Marcel Jacobs (7/o in 10.19) abbiamo fatto una gara notevole. Abbiamo dato un forte segnale a tutto il movimento”.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 00:07