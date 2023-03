Tortu, Scotti e Bellò a Giussano per i test di velocità lanciata

I tre atleti azzurri si sono allenati in Brianza insieme allo staff dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI provando alcuni nuove metodiche di allenamento per registrare i parametri ritmici della corsa.

28-03-2023 18:09

Filippo Tortu, Edoardo Scotti, Elena Bellò: sono loro i tre atleti scesi in pista a Giussano in questo martedì 28 marzo.

Lo hanno fatto coadiuvati dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI sempre sotto l’attenta guida dei rispettivi tecnici e del responsabile federale del mezzofondo Federico Leporati.

L’obiettivo era svolgere alcune prove di velocità lanciata per mettere nero su bianco i parametri ritmici della corsa.

Nel frattempo, dopo gli Europei Indoor ad Istanbul, l’atletica è in fase di stallo: le gare riprenderanno a maggio, nelle prossime settimane verranno comunicati gli appuntamenti degli atleti italiani.