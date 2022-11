06-11-2022 21:32

Il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha parlato alla BBC dopo la sconfitta contro il Liverpool: “È molto difficile spiegare questa sconfitta. Nel primo tempo non ho avuto molto di cui lamentarmi, nel secondo tempo abbiamo segnato e penso che meritassimo molto di più. Torno a casa soddisfatto per la performance e le occasioni che abbiamo creato”.

“Dobbiamo lottare fino alla fine per fare bene, abbiamo avuto la possibilità di mettere pressione al Liverpool e l’abbiamo fatto. Non so se sia meglio vincere male o perdere giocando bene, ma so che abbiamo perso la partita”.