Tottenham, Conte: "Spero di non dover tornare a giocare"

21-10-2022 21:04

Il Tottenham ha perso in casa del Manchester United ed è rimasto a -4 dall’Arsenal capolista. Domenica ci sarà la sfida in casa contro il Newcastle dove continuerà a mancare Dejan Kulusevski, che si era fatto male con la Svezia. Condizioni fisiche del centrocampista che preoccupano Antonio Conte: “Penso dovremo aspettare un po’ di tempo per vederlo con noi”, ha detto in conferenza stampa.

“Sono preoccupato perché la sua guarigione stava andando bene e poi è peggiorata di colpo. Serve tempo – ha aggiunto Conte -, ma il nostro staff medico deve cercare di risolvere la situazione velocemente perché potrebbe costarci punti. Incrociamo le dita per Kane e Son. Ora stanno bene e spero non cambi nulla altrimenti dovrò rimettermi le scarpette per giocare“.