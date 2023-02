Lo storico collaboratore del tecnico salentino ha fin qui portato a casa l'intera posta in palio dopo tutte le partite che si è trovato a seguire sena il suo "mentore"

27-02-2023 17:30

Un legame professionale sbocciato quindici anni fa, un duo oggi indissolubile anche se uno dei due componenti è abituato a lavorare esclusivamente dietro le quinte. E’ il rapporto, consolidato nel tempo, tra Antonio Conte il suo collaboratore Cristian Stellini. Il quale vanta una statistica incredibile col Tottenham, nell’anno (quello in corso) in cui si è trovato a fare le veci del suo “primo” a causa delle questioni di salute che hanno riguardato l’allenatore salentino…

L’incredibile statistica di Stellini, “secondo” di Conte: 4 vittorie su 4 senza il tecnico salentino

Stellini ha infatti accumulato l’en plein di successi, 4 su 4, in cui è stato a chiamare a guidare gli Spurs da solo. Per la precisione, tre “hurrà” in Premier League in Premier League: 1-0 al Manchester City lo scorso 5 febbraio, 2-0 al West Ham nella gara di domenica 19 e vittoria con medesimo risultato nell’ultimo weekend contro il Chelsea, con gol nella ripresa di Oliver Skipp ed Harry Kane.

Tottenham, Stellini: “Conte tornerà presto dal suo periodo di riposo”

Tre punti, questi ultimi, dedicati da Stellini, ai microfoni i Sky Sport, dedicata ai tifosi e allo stesso Conte:

“Questo successo nel derby coi Blues va ai nostri sostenitori, che ci sono stati sempre vicini, anche nei momenti più difficili di questa stagione. Antonio? Abbiamo la sensazione che potrebbe tornare già in settimana. Staremo a vedere”.

Conte-Stellini: unione di intenti totale al Tottenham (e non solo)

Il motivo per cui la squadra londinese è stata temporaneamente affidata a Stellini, infatti, è ormai noto: Antonio Conte, dopo il match in Champions contro il Milan (perso 1-0 a San Siro), è rimasto in Italia, nella sua casa di Torino, per seguir un percorso di convalescenza dopo l’intervento alla cistifellea cui era stato sottoposto a inizio mese. Tutto, quindi, affidato al “fido” Stellini, il lato mansueto della stessa medaglia.

Il rapporto professionale Conte-Stellini nasce nel 2007

I due si erano incontrati al Bari, in Serie B, nel 2007: Conte allenatore, Stellini all’ultima sperienza da calciatore (come centrale difensivo o terzino sinistro dei Galletti). Appesi gli scarpini al chiodo, il classe 1974 di Cuggiono, cresciuto calcisticamente nel Novara, ha seguito il tecnico salentino nelle avventure professionali sua panchina del Siena (2010-2011) e della Juventus, dimettendosi però ad agosto 2012 in seguito al suo coinvolgimento nello scandalo calcioscommesse. Dopo le esperienze da “solista” alla Primavera del Genoa (tra il 2015 e il 2017), e alla guida della prima squadra dell’Alessandria sempre nel 2017, Stellini ritrova Conte prima all’Inter e poi al Tottenham.