Il Tottenham abbatte il Chelsea e consolida il quarto posto

Gli Spurs piegano per 2-0 i londinesi e prendono margine sul Newcastle quinto

26-02-2023 17:22

Anche senza Antonio Conte in panchina, in Italia a curarsi dopo l’operazione, il Tottenham vince e convince: gli Spurs centrano la loro quarta vittoria nelle ultime cinque partite superando per 2-0 un Chelsea in piena crisi.

I Blues, imbottiti di neoacquisti di gennaio, sono caduti nel derby londinese sotto i colpi di Skipp, a segno al 46′, e Kane, in gol all’82’: in classifica ora il Tottenham è quarto a 45 punti, a +4 sul Newcastle che deve però recuperare due gare.

Il Chelsea invece si ritrova in decima posizione, lontano dalla zona Europa a quota 31, e con un Potter sempre più in discussione.