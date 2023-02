Tottenham - Stellini attende Conte: “Rientrerà questa settimana”

Il vice del tecnico italiano fissa le tappe del ritorno in panchina dell’allenatore ex Inter, alle prese con la convalescenza post intervento alla cistifelle: dovrebbe farcela per il Southampton.

28-02-2023 18:11

Mister Stellini sa cavarsela anche da solo visto che il “suo” Tottenham ha messo a segno 4 vittorie nelle ultime 5 partite, ma nonostante questo non vede l’ora di riabbracciare mister Conte.

Il tecnico pugliese è rimasto in Italia dopo la sfida con il Milan per un intervento alla cistifellea ed è alle prese con la convalescenza necessaria per rimettersi in pista quanto prima.

La squadra inglese, dunque, ha dovuto fare a meno di lui per qualche settimana anche se lo stesso Stellini chiarisce: “È in contatto diretto con me e con lo staff praticamente sempre, è come se fosse qui con noi sia durante gli allenamenti sia durante le partite, l’ho già detto io non sono il traghettatore di nessuno ma porto semplicemente avanti il lavoro fatto da Conte per questo periodo, il suo rientro dipenderà da quello che dicono i medici, stanno cercando il momento più opportuno ma sono abbastanza certo che avverrà questa settimana”.