Totti: 20 anni fa il debutto in A

Lo scudetto con la Roma (2001) e i Mondiali nel 2006 i successi più importanti dell’ottavo Re di Roma

28-03-2023 10:38

Brescia-Roma . A tre minuti dal termine, con la squadra giallorossa in vantaggio di 2 a 0. Boskov effettua l’ultimo cambio. Si può osare anche l’inserimento di un giovane, come suggerito da Mihajlovic. È il turno di Francesco Totti . Un momento che porterà a riscrivere i successivi anni del calcio italiano. Era il 28 marzo 1993 . Totti aveva appena 16 anni .

In tutta la carriera, conclusasi il 28 maggio 2017 , per lui una sola maglia, quella della Roma . Amato dai tifosi romanisti per i quali è più di una bandiera. È semplicemente l’ottavo Re di Roma , l’unico e solo Capitano. Rispettato dagli avversari. Un campione che continua ad essere amato oggi come allora.

In 24 anni ha giocato 786 partite e realizzato 307 gol con la maglia della Roma. Ha vinto uno scudetto nel 2001 , due Coppe Italia, due Supercoppe. A queste si aggiungono 58 partite e 9 reti con la maglia azzurra e la conquista di un Europeo U21, ma soprattutto la Coppa del Mondo alzata sotto il cielo di Berlino il 9 luglio 2006 al termine di Italia-Francia.