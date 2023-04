L’ex 10 della Roma: “Con Mourinho al timone la Roma può arrivare il più lontano possibile in Europa League e in Champions”

25-04-2023 10:27

Ai microfoni di Dazn Francesco Totti, storico ed indimenticato capitano della Roma, ha commentato la sconfitta dei giallorossi contro l’Atalanta. Le parole di Totti: “Con Mourinho al timone la Roma può arrivare il più lontano possibile in Europa League e in Champions. E noi tifosi siamo fieri di voi”.

Sempre analizzando la gara l’ex 10 giallorosso ha poi aggiunto: “Sono due squadre diverse, in Europa la Roma viaggia in un certo modo. In campionato alterna molto. Ora ci sono 4-5 squadre che giocano per la Champions e il cammino si complica molto”.

Sull’errore di Rui Patricio: “Nel calcio succede. Rui Patricio di partite ne ha salvate tante, gli vanno fatti solo i complimenti. E’ un portiere di livello internazionale”.