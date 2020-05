Totti e Ilary Blasi a passeggio con la mascherina: la reazione

Nel silenzio e nella bellezza commovente di una Roma distante da quanto ormai siamo stati educati a vedere, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono concessi una passeggiata a due nel centro storico della Capitale, poco distante da dove risiedono.

Totti-Blasi: mascherina nera e abbigliamento casual

L’ex capitano della Roma, mascherina nera e cappello da baseball, è passato quasi inosservato al pari della sua Ilary, conduttrice Mediaset.

Anche la Blasi, infatti, indossava una mascherina nera e occhiali da sole che le hanno nascosto il viso e resa irriconoscibile. Sui social hanno postato entrambi foto e documentato così una domenica all’insegna della cultura e della fase 2 che non ha mancato di sorprendere gli ammiratori della coppia.

I progetti futuri della coppia Totti-Blasi

Per Francesco, la nuova avventura con una società e un ruolo inediti dovrebbero ripartire con la ripresa del calcio,mentre per la presentatrice si attende la prossima stagione per rivederla in tv dopo i risultati non proprio esaltanti di Eurogames e le provocazioni de Le Iene.

VIRGILIO SPORT | 18-05-2020 09:46