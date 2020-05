Francesco Totti e Ilary Blasi: nuova occupazione in fase 2

Nella fase 2 appena incominciata, l’abbondanza di vita che Ilary Blasi sta riversando sul suo profilo Instagram è inusuale. La dedica a Chanel, neo 13enne e la dedica alla mamma, la più bella, sono di poche ore che compare un video intrigante. un filmato che mostra gli allenamenti a due che la conduttrice Mediaset svolge in compagnia del marito, l’indimenticabile capitano della Roma ed ex dirigente Francesco Totti.

Allenamento a due: Ilary e Totti, addominali super

Esercizi di due personaggi non proprio estranei alle dinamiche di natura fisica, vista la passione di lui per il calcio, praticato da professionista, e l’attenzione di Ilary alla dieta e alla forma fisica.

Con la quarantena la coppia non ha perso il ritmo e si è esibita in una serie di addominali resi più duri dalla posa assunta durante l’esecuzione. Il video è accompagnato dalla didascalia: “Pandemia fase 2 😂 @francescototti”, e oltre ad avere registrato subito un alto numero di visualizzazioni, ha ricevuto diversi commenti divertiti e di congratulazione per la prodezza ginnica. E di imitazioni.

La sfida social

Non paga, Ilary ha lanciato la sfida ai suoi followers sulle stories. Valido esempio di come anche in questa fase 2 si possa mantenere un rapporto, alternativo, con il proprio pubblico.

VIRGILIO SPORT | 14-05-2020 17:46