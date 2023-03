Secondo le ultime, quanto accaduto avrebbe infastidito molto il capitano che non avrebbe gradito le foto della figlia in copertina e l'ospite Bastian Muller

30-03-2023 15:07

Che rimane di quei vent’anni di vita insieme, di quella premiata ditta Totti-Blasi che nella massima discrezione (perché quel che si vuole non trapeli, non passa) ha operato fino alla decisione di rendere pubblica la loro separazione?

Ora, dopo quanto trapela e viene riportato in primis da Repubblica e poi dalla pressoché totalità dei quotidiani odierni, rimane una fotografia irriconoscibile di un’unione di intenti e di personalità che hanno contribuito nel quasi anonimato a cause importanti, nobili e che però, come sta avvenendo, non si ritrova più. Francesco Totti sarebbe molto contrariato dalla presenza di Bastian Muller, nuovo compagno di Ilary, nella sua villa al Torrino. e dalle fotografie al fianco di sua figlia Isabel.

Totti-Blasi, il capitano infastidito per due motivi

Dopo l’udienza rinviata del 14 marzo scorso, che avrebbe dovuto aprire ufficialmente la causa di separazione tra le parti, l’eventualità di un accordo tra Totti e Blasi pare cosa remotissima, se non addirittura ardita stando a quel che trapela dopo la pubblicazione della foto della figlia minore, Isabel, ritratta con la mamma e Bastian sulla copertina di Chi.

Totti sarebbe assai infastidito dalla pubblicazione sulla prima del magazine di questo scatto e avrebbe inoltre maturato una certa insofferenza nei riguardi del nuovo compagno dell’ex moglie, il quale avrebbe soggiornato nella sua villa del Torrino. Secondo Repubblica, il per sempre capitano della Roma sarebbe “furioso”.

Fonte: ANSA

La foto della figlia con Bastian e Ilary

Anche Noemi (reduce da un intervento chirurgico necessario per la sua diastasi addominale) ha conosciuto e frequenta i tre figli del compagno a cena, in vacanza, nell’appartamento di Roma Nord preso da Totti, dopo la separazione da Ilary, ma per il capitano sarebbe diverso perché simili gesti confidenziali non sono mai finiti fino ad ora in copertina anche per evitare ulteriori attriti.

Si potrebbe obiettare che se vale per Noemi, può valere anche per Bastian, ma delle loro affettuosità private non vi è traccia nei database fotografici, sui social e nemmeno sulle copertine ufficiali.

Certo, una mossa simile sa di provocazione, come pure di autodeterminazione e voglia di vivere liberamente le proprie scelte posto che, da personaggio pubblico, è pressoché impossibile scampare all’attenzione dei media per lei, compagno e figli.

Oggi poi che si avvicina la data della messa in onda della nuova edizione dell’Isola, con polemiche a riguardo forse più intriganti del cast almeno alla vigilia, la sua visibilità è inevitabile, irrefrenabile per ovvie ragioni.

L’ospitalità non gradita

Inoltre a indispettire sarebbe il soggiorno romano di Bastian Muller, il quale durante le sue trasferte romane soggiornerebbe nella dimora condivisa, ancora oggi, dagli ex coniugi Totti. Ecco l’ex numero 10 giallorosso non apprezzerebbe l’ospite, ovvero il nuovo compagno dell’ex moglie che continua a vivere – com’è noto – in quella che è stata la loro abitazione condivisa.

Quella residenza che ha voluto come punto fermo per i suoi tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Ciò avrebbe le sue ripercussioni, ben oltre quelle 120 pagine di memoria difensiva che il suo avvocato, Antonio Conte, avrebbe deciso di stendere.

Fonte: Ufficio stampa Mondadori

La causa di separazione e la guerra dei Rolex

E se non è ancora nota la data dell’udienza che li vedrà contrapposti, uno contro l’altro nella causa di separazione che deciderà affidamento e le sorti della villa del Torrino, dove la Blasi ha organizzato anche di recente cene, anche la causa civile che li ha davvero divisi (la guerra dei Rolex) non trova soluzione.

I rispettivi legali, Antonio Conte per lui e Alessandro Simeone per lei hanno già armato quella che si profila come una delle più complicate cause di separazione per la levatura, la popolarità dei personaggi e i motivi che li hanno allontanati in maniera irreversibile.

VIRGILIO SPORT