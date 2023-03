Noemi Bocchi annuncia di essere in procinto di affrontare un nuovo capitolo nel suo percorso dopo la diagnosi di diastasi addominale: Totti le sarà accanto

14-03-2023 15:48

In questo 14 marzo c’è una parte della vita di Francesco Totti e Noemi Bocchi che è diventata pubblica, per seguire quel percorso che la compagna dell’ex capitano della Roma ha desiderato condividere, impegnandosi ad accollarsi anche l’onere di dover rendere nota la sua malattia.

A rispondere, sui social, della diastasi addominale. E a sostenere quelle donne che, come lei, devono seguire un iter specifico una volta ricevuta la diagnosi.

Totti torna a Roma, Noemi prepara la borsa per il ricovero

Forse anche per l’imminenza e la concomitanza del ricovero di Noemi Bocchi con l’udienza per la separazione, in calendario da tempo nonostante i tentativi di raggiungere un accordo extragiudiziale, Totti avrebbe quindi optato per il rinvio. Una scelta comprensibile e umanamente condivisibile, per via dell’intervento che la sua compagna, accanto all’ex numero 10 da circa un anno, dovrà affrontare.

Proprio stamani, in tarda mattinata, una storia pubblicata sull’account Instagram di Noemi ha rotto il silenzio sulla malattia e il ricovero che dovrà affrontare domani e sul quale, per ora, non ha aggiunto ulteriori dettagli.

Noemi Bocchi e la storia su Instagram sula diastasi

Una comunicazione che scansa, senza citare, le polemiche scaturite dal rinvio e della scelta di non esporsi negli ultimi giorni in previsione, ora è cosa nota, di questo importante appuntamento nel suo cammino.

“Ultimi preparativi – scrive -. Domani sarà, per me, un giorno molto importante. Dott. Giovanni Giugliano sto arrivando. Felice di aver scelto te #diastasi addominale”.

Il post in cui annunciava la diagnosi

Solo il 23 febbraio scorso, Noemi Bocchi aveva deciso di rompere il silenzio per rendere pubblica la sua situazione da un punto di vista medico e di affrontare anche attraverso i social il suo personale confronto con un iter medico impegnativo per chi, come lei, ha ricevuto una diagnosi di diastasi addominale, una condizione che interessa la fase post partum e che non sempre riceve la dovuta attenzione; da ciò diagnosi tardive, dolori acuti e addirittura invalidanti a livello sociale e che ad ora ha quale indicazione la soluzione chirurgica.

Separazione Totti-Blasi, prima udienza rinviata

Con questa sua comunicazione moto diretta, che rimane scarna, essenziale la sua compagna ha comunque allontanato ipotesi suggestive sul rinvio dell’udienza che avrebbe dovuto segnare il primo atto di quella che si preannuncia una lunga separazione.

Tra i rispettivi legali, Antonio Conte per lui e Alessandro Simeone per lei, non vi sarebbe un dialogo sul tavolo delle trattative da tempo immemore nonostante fosse e sembrasse possibile un accordo extragiudiziale all’indomani dell’ultima udienza che li aveva visti protagonisti in aula per via dei Rolex e delle borse.

E così avrebbe preferito Totti, che nel comunicato che annunciava la sua separazione da Ilary si era appellato a una serie di tentativi sempre in nome della famiglia.

Il compleanno di Isabel e la storia con Bastian Muller

L’ultimo fine settimana, per Ilary e Totti è trascorso da separati ma senza che vi fossero gesti o frasi oltre agli auguri di buon compleanno nei confronti dell’ultimogenita, Isabel.

Un settimo compleanno animato da una festa densa di allegria, condivisione e amicizia, come gli scatti social postati da Ilary, che ha ufficializzato la sua nuova vita con Bastian Muller.

Anzi, anche quella cena al Tartarughino con il suo clan, compreso pare il cugino amatissimo di Totti, Angelo Marrozzini, fosse in realtà un rituale collettivo di libertà e condivisione e non proprio un segnale alla controparte.

Il fine settimana a Dubai di Totti e Noemi Bocchi

Quel che pare certo, rientrati a Roma da Dubai anche Totti e Noemi Bocchi volati negli Emirati per un torneo di padel, e adesso concentrati sul percorso della nuova compagna del capitano è che rimangono dei nodi da sciogliere. Nodi inerenti all’affidamento congiunto dei tre figli, che mai hanno messo in discussione Ilary e Totti, e con chi vivranno i tre ragazzi, che hanno tra i 17 e i 7 anni.

Cristian, Chanel e Isabel ora fanno la spola tra il Torrino e l’appartamento accogliente e molto vasto che Totti avrebbe preso a Roma Nord, non molto distante da dove prima viveva la compagna Noemi Bocchi, via Cortina d’Ampezzo, e dalla scuola frequentata dalla più piccola dei suoi figli.

Nulla, invece, pare sia stato puntualizzato dalla coppia sul presunto matrimonio saltato per via delle diatribe legali che riguardano la separazione da Ilary. Noemi Bocchi ora deve affrontare un capitolo importante della sua vita, che ha reso pubblico e che la vedrà sostenuta dal suo compagno.

Totti-Blasi spa: che succederà adesso

Altra questione collaterale, che non investe il tema più delicato, verte sulla villa e sugli immobili dell’intricata Totti-Blasi spa che per vent’anni ha funzionato sul rapporto di fiducia nei riguardi di cari e genitori e che, oggi, si deve rimettere in discussione. Anche per i ruoli chiave affidati loro nelle società di famiglia.

Nulla a paragone dello straordinario inventario, in cui figura la villa del Torrino ma anche la notevole collezione di borse e capi di Ilary, in procinto di tornare in televisione per l’Isola, e la Smart intestata a Francesco ma in uso alla presentatrice per muoversi più facilmente per Roma.

Adesso è tempo di pensare a Noemi e a ciò che la attende, da domani. Poi si aprirà il capitolo sulla separazione che, a quel che emerge, non sarà né indolore né risolto in tempi stretti.

