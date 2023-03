A cena con il suo clan, famiglia e amici tra cui Angelo, cugino di Totti. Ilary non arretra e va dritta allo scopo, impedendo il matrimonio tra l'ex marito e la compagna Noemi Bocchi

Quel che ci attende non è l’epilogo di una lunga storia di vita e di calcio, ma è solo il principio. Lo si intende dalle azioni di Ilary, che ha cenato con il nuovo compagno, Bastian Muller al Tartarughino, nella nuova location di via Crescenzio, dietro piazza Cavour in compagnia di Melory e Silvia, il cognato Ivan, gli amici Stefano, Daniele, Francesca e altri, compreso il cugino di Totti.

Il per sempre capitano che dovrà affrontare il 14 marzo in aula l’ex moglie e rinunciare, secondo i rumors, a un imminente matrimonio con la compagna, Noemi Bocchi.

Totti-Blasi: udienza per la separazione il 14 marzo

Da qui al 14 marzo che cosa emergerà nel rapporto ormai edificato sulla base della distanza tra Ilary e Totti non è così scontato. I clan contrapposti sono indefiniti, mentre pare più che certo che questa separazione sarà animata da una contrapposizione altrettanto netta dei rispettivi legali. Antonio Conte per lui, Alessandro Simeone per lei sono consapevoli che la via maestra della separazione consensuale è un miraggio, considerate le premesse e un mese abbondante di silenzio sul tavolo delle trattative.

Cena di Ilary con Bastian, con lei il cugino di Totti

Giovedì sera Ilary era a cena con famiglia e Angelo Marrozzini, il più caro dei cugini di Totti a cui è stato legatissimo fin da bambini, quando ancora era via Vetulonia lo scenario del quotidiano di Francesco e della sua famiglia. Al ristorante, uno dei tanti che rientra nell’orbita di Alex Nuccetelli, storico amico pr di Totti, c’era lei con la sua compagnia a celebrare qualcosa che deve ancora definirsi.

Matrimonio Totti-Noemi Bocchi saltato

D’altronde le indiscrezioni sul matrimonio di Totti e Ilary si sarebbero affievolite proprio per via di questa ostinazione a finire in tribunale, a mettere davanti anni di battaglie legali che impedirebbero le nozze tra l’ex numero 10 della Roma e Noemi Bocchi, a sua volta separata e in una fase complicata per via dei suoi problemi di salute e per la causa che la contrappone all’ex marito.

Secondo quanto riferisce una fonte del settimanale Nuovo, Francesco Totti si sarebbe detto pronto a sposare Noemi Bocchi dopo un anno di relazione, per formalizzare la loro unione.

“L’avrebbe sposata a breve, se non ci fosse stato questo intoppo. Chiudere con Ilary il prima possibile era il suo intento” si legge.

Fonte: IPA

Una mera ipotesi, dunque, perché le nozze andrebbero obbligatoriamente rimandate: la priorità sarebbe ora risolvere l’accordo di separazione con Ilary Blasi che dovrebbe rimanere con i tre figli nella villa del Torrino, che già condividono gli ex coniugi. L’ex capitano sarebbe sempre presente e avrebbe preso un appartamento ampio e confortevole, poco distante dalla scuola di Isabel per essere ancora più presente per lei, Cristian e Chanel.

La scelta di non replicare di Ilary

Anche quando Totti ha deciso di rompere il silenzio (per davvero) in quell’intervista concessa a Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera che fa genere a sé, Ilary non ha replicato attraverso canali ufficiali sperando evidentemente che arrivasse il momento propizio per affidare ai media una sua narrazione degli avvenimenti.

Di lei ora conosciamo la vita sentimentale, quanto sia distante dalla scelta del marito legato a Noemi Bocchi, con la quale ha creato una famiglia allargata. La presentatrice è concentrata sul suo lavoro e sulla messa in onda, per aprile, della prossima edizione de l’Isola e proprio in quella circostanza forse deciderà di affidare all’amica Silvia Toffanin qualche dichiarazione.

Fonte: ANSA

Il ritorno dell’Isola e la necessità di rompere il silenzio

D’altronde, cosa che è stata ripescata anche dal settimanale Nuovo, Ilary sembrava convinta di rispondere a Silvia Toffanin, alla quale è legata da una lunga amicizia, quelle sensazioni e quelle premesse che hanno indotto Blasi e il suo entourage a prendere una simile decisione.

La presentazione della nuova edizione del reality che conduce, come da programma, costituirebbe anche il presupposto a una versione meno edulcorata degli avvenimenti che si sono susseguiti e che hanno portato i rapporti tra gli ex a precipitare in un vortice di avvocati, indiscrezioni comparse su autorevoli quotidiani e quella produzione abbondante di notizie collaterali.

Il fine settimana che precede l’udienza

Quest’ultimo week-end, prima dell’udienza è probabile che Bastian sia venuto in vacanza nella Capitale in albergo a come paventa il Corsera, ospite nella villa di famiglia dove vive Ilary e dove ha ospitata anche la celebre cena – ormai – con Teo Mammuccari e Tamara Pisnoli. Archiviata quest’ultima due giorni di relax, da lunedì Ilary dovrà agire e concentrarsi su quel che l’attende martedì 14 marzo.

A meno di rinvii dell’ultimo minuto, è fissata la prima udienza per la separazione giudiziale. Lei e Francesco si ritroveranno in tribunale, l’uno contro l’altra.

Nuova fase per la conduttrice dell’Isola

Lunedì 17 aprile parte una nuova era, per Ilary, sia sul piano professionale sia a livello di immagine pubblica.

Proprio a Verissimo, a poche settimane dai due comunicati che hanno stracciato una comunicazione edificata sul matrimonio Totti-Blasi, aveva protetto dalle indiscrezioni e dai rumors insistenti la sua famiglia, o forse la separazione, ancora in un momento che consentiva di ipotizzare un tavolo delle trattative tra le parti.

