Totti in visita alla Cremonese

Vedere Francesco Totti in un centro sportivo diverso da Trigoria è un qualcosa che fa un certo effetto, ma il suo nuovo ruolo di procuratore della IT Scouting , la società da lui stesso fondata, lo porta per forza di cose lontano da quella che per anni è stata la sua ‘casa’.

L’ex capitano della Roma, nelle scorse ore ha fatto visita al Centro Arvedi , ovvero il centro sportivo della Cremonese.

Come riportato da ‘Sky’, la sua non è stata una semplice visita di cortesia, ma ha invece accompagnato Luca Coccolo , difensore cresciuto nella Juventus che si appresta ad iniziare un’avventura in grigio rosso e che fa parte della sua scuderia.

A fare gli onori di casa, il direttore generale della Cremonese Ariedo Braida: “Francesco è una persona meravigliosa – ha detto al sito ufficiale della Cremonese – la sua presenza ci rende felici ed orgogliosi. Quando giocava ancora nella Lodigiani cercai di portalo al Milan, senza però riuscirci”.

OMNISPORT | 25-01-2021 20:08